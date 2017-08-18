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    Более 60 мирных жителей погибли в Донбассе с начала года - ОБСЕ

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (154)

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    Как отметил первый замглавы ОБСЕ в Украине Александр Хуг, с 1 января по 13 августа этого года СММ ОБСЕ зафиксировала 350 жертв среди мирного населения: 65 убитых, 285 раненых.
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    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Не менее 350 мирных жителей пострадали в Донбассе с начала года, из них 65 человек погибли, заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "С 1 января по 13 августа этого года СММ ОБСЕ зафиксировала 350 жертв среди мирного населения: 65 убитых, 285 раненых", — заявил Хуг.

    По его словам, многие мирные жители погибли или получили ранения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, что "свидетельствует практически о полном провале сторон в разминировании".

    "С 1 января по 13 августа мы зафиксировали 93 подобных случая, в результате которых 28 человек погибли и 65 были ранены", — сказал он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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