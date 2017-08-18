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    Общество

    В Нацсовете сообщили, когда в Донбассе заработает новая телебашня

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    На следующей неделе планируется запуск украинского телевидения и радиовещания с новопостроенной при поддержке Луганской военно-гражданской администрации телебашни в Бахмутовке.
    В Луганской области построили 134-метровую телебашню
    Мининформполитики

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Украинские теле- и радиоканалы начнут транслировать вблизи линии разграничения в Донбассе на следующей неделе с новой телебашни в селе Бахмутовка в Луганской области, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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    Ранее пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания сообщила, что украинские власти для расширения вещания на подконтрольных Киеву территориях и линии разграничения в Донбассе в этом году построят две телебашни — в Бахмутовке Луганской области и Покровске Донецкой области.

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    "На следующей неделе планируется запуск украинского телевидения и радиовещания с новопостроенной при поддержке Луганской военно-гражданской администрации телебашни в Бахмутовке", — написал Костинский на своей странице в Facebook в четверг. По его данным, на первом этапе на линию разграничения будут вещать 12 украинских телеканалов цифрового ТВ, два аналоговых телеканала и четыре радиостанции.

    Костинский также сообщил, что с Чонгарской вышки в Херсонской области Украины началась в тестовом режиме трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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