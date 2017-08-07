наверх
07.08.201717:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Немецкий телеканал ответил на призыв Киева убрать солиста Scooter из шоу

    (обновлено: )8920
    Телеканал RTL, на котором выходит шоу с участием фронтмена группы Scooter, заявил, что выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся "исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера" из Scooter либо его менеджеров.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Телеканал RTL, на котором выходит шоу с участием фронтмена группы Scooter, ответил на призыв посла Украины в Германии принять меры к музыканту из-за его выступления в Крыму.

    Российский национальный коммерческий банк сменил в Крыму Приватбанк
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк
    Как это работает? Закон РФ о погашении долгов крымчан в банках Украины

    В воскресенье посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу "Германия ищет суперзвезду" исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.

    "Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это", — говорится в письменном ответе медиагруппы RTL в ответ на запрос РИА Новости.

    Смотрите также: Выступление группы Scooter в Крыму

    Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа на фестивале в Балаклаве. Прокуратура Украины открыла уголовное производство против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В порту Николаева непогода повалила подъемный кран
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого