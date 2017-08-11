Полиция Сум "популяризирует" главу местного телеканала на дорогом джипе

Генеральный директор сумской телекомпании "СТС" Лариса Охрименко бурно отреагировала на просьбу патрульных полицейских предоставить ее водительское удостоверение. Соответствующее видео разместила на своем канале в Youtube Патрульная полиция Сум.

Патрульная полиция остановила автомобиль, который, как утверждается, пересек двойную сплошную полосу. Женщина-водитель начала хамить правоохранителям, нецензурно выражаться в их адрес и угрожать критическими публикациями в СМИ.

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В ходе общения полицейским удалось установить личность женщины-водителя. Ею оказалась глава телекомпании "СТС" Лариса Охрименко. Она заявила, что забыла водительские документы дома.

Позже телеканал выпустил сюжет, в котором рассказывается версия инцидента со слов самой Охрименко (см. ниже).

Накануне сообщалось, что под Одессой хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто.