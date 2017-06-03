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    Фотоленты

    К празднику готовы: полиция Донецкой области вышла на патрулирование

    (обновлено: )6801
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua

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    Полиция Донецкой области

    В Донецкой области наряды полиции будут нести службу в усиленном режиме из-за праздников, сообщает пресс-служба областной полиции.

    По данным правоохранителей, особенно много патрулей будет в местах, максимально приближенных к зонам отдыха граждан. 

    "Впереди жителей ждет Троица, а отдыхать они будут три дня. Чтобы выходные прошли безопасно, на улицы выйдет увеличенное количество полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины", — отмечают в полиции.

    Основными задачами по обеспечению правопорядка в городах и поселках будет пресечение любых попыток дестабилизации обстановки, задержание лиц, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям, изъятие из незаконного оборота опасных предметов и наркотических веществ, раскрытие преступлений в первые часы после совершения, а также мгновенное реагирование на любые обращения граждан.

    Особое внимание усиленных нарядов будет уделяться местам отдыха граждан: паркам, скверам, побережьям водоемов.

    Также отмечается, что к обеспечению правопорядка привлечены инспекторы-кинологи со служебными собаками — животные будут помогать и в несении службы на стратегически важных объектах и блокпостах, которые также усилены.

    Смотрите также: Неспокойная мэрия. Драка в Киевсовете между полицией и бойцами добробатов

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