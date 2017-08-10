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    Под Одессой хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто

    Тема:

    Рост криминала в Украине (501)

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    Молодые люди начали приставать к двум девушкам. Те, в свою очередь, попросили помощи у полицейских. Затем злоумышленники бросили в автомобиль правоохранителей гранату, а когда полицейские покинули машину, угнали ее.
    ГУ НП в Одесской области/Youtube

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Четыре парня напали на полицейских во время несения службы на окраине поселка Цебриково в Одесской области и угнали их автомобиль.

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    Нападение произошло рано утром в четверг, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Согласно сообщению, молодые люди начали приставать к двум девушкам. Те, в свою очередь, попросили помощи у полицейских. 

    "Работники полиции сделали замечание парням, которые в ответ начали спорить с правоохранителями, и один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники Управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние" — сообщает пресс-служба.

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    Затем злоумышленники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

    Позже они были задержаны. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет. У них изъяли две гранаты и служебный автомобиль полиции.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. Они были задержаны в городе Килия, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

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