КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Новая телебашня построена вблизи подконтрольного украинским силовикам села Бахмутовка в Луганской области, она начнет работать через несколько недель, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Ранее пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания сообщила, что для расширения вещания на подконтрольных Киеву территориях и линии разграничения в Донбассе в этом году власти построят две телебашни — в Бахмутке Луганской области и Покровске Донецкой области.

"Четвертого августа 2017 года завершен монтаж новой 134-метровой башни, которая находится вблизи села Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области", — говорится в сообщении.

Мининформполитики В Луганской области построили 134-метровую телебашню

Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что построенная в Луганской области телебашня позволит увеличить число населения, которое будет иметь доступ к сигналу украинских радиостанций и аналогового телевидения.

"Башня в селе Бахмутовка стала третьей по счету, которая была построена за два последних года… Охват населения сигналом украинских радиостанций увеличится на 102%, аналогового телевидения — более чем на 450%, вернется украинское цифровое телевизионное вещание в стандарте DVB-T2", — цитирует слова Стеця пресс-служба Мининформполитики.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.