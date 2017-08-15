На гуманитарные операции в Донбассе не хватает около $170 млн - ООН

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. На проведение гуманитарных операций на востоке Украины не хватает около 170 миллионов долларов, об этом говорится в последнем докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

Согласно плану гуманитарного реагирования, агентства ООН запросили 214 миллионов долларов на работу на востоке Украины. Как отмечается в распространенном во вторник докладе, на 15 августа программа профинансирована только на 21% от необходимой суммы, то есть было получено 45 миллионов долларов. Таким образом, нехватка составляет 169 миллионов долларов.

"Недофинансирование может усугубить ситуацию для миллионов людей, которые зависят от помощи", — говорится в обнародованном документе.

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Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.