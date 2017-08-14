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    ОБСЕ: вооруженный человек угрожал наблюдателям на КПП в Донбассе

    (обновлено: )5610
    В ОБСЕ сообщили, что во время патрулирования к членам миссии подошел мужчина в одежде военного типа и начал угрожать оружием. В ЛНР опровергли эту информацию.
    СММ ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
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    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщила, что вооруженный человек угрожал наблюдателям на подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике части КПП "Станица Луганская" в Донбассе, в ЛНР заявили, что информация не соответствует действительности.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Тринадцатого августа в 09.45 команда миссии в составе четырех сотрудников осуществляла пешее патрулирование непосредственно возле южного края разрушенной части пешеходного моста, расположенного к югу от подконтрольного правительству поселка городского типа Станица Луганская (16 километров к северо-востоку от Луганска), около передовой позиции "ЛНР" на участке разведения сил и средств", — сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

    По данным миссии, члены патруля наблюдали за тем, как гражданские лица проходили по деревянным конструкциям моста. "В это время к ним подошел невооруженный мужчина в одежде военного типа и заговорил с ними, однако наблюдатели не совсем поняли, что он имел в виду", — уточнили в пресс-службе.

    Как заявили в миссии, мужчина отошел от патруля, но спустя две минуты вернулся с автоматом и начал им угрожать. Наблюдатели незамедлительно вернулись в свои бронированные автомобили и покинули данный район.

    В ЛНР опровергают эту информацию. "Данная информация не соответствует действительности", — сказал на брифинге официальный представитель Народной мисии ЛНР Андрей Марочко. По его данным, члены патруля ОБСЕ перегородили проход и вели на телефон съемку передвижения мирных граждан через КПВВ, после чего стали снимать блокпост. Их попросили освободить проход и прекратить съёмки, но из-за языкового барьера ответной реакции со стороны патруля ОБСЕ не последовало.

    "Мы настоятельно просим руководство миссии разобраться в ситуации и довести действия патруля до соответствия мандату СММ ОБСЕ для исключения детальной фото- и видеосъемки наших военных объектов и позиций, представляющих интерес для разведки противника", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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