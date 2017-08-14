Ипотека в Донбассе. Тука предложил освободить переселенцев от уплаты процентов

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предлагает приостановить взыскание процентов по ипотеке с временно перемещенных лиц за жилье, оставленное на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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"Только что подписал согласование на представление изменений в закон, согласно которым предлагается приостановить взыскание процентов по ипотеке с ВПЛ (внутренне перемещенных лиц — Ред.) за жилье, оставленное на неконтролируемой территории", – написал Тука.

Он также добавил, что инициатива будет иметь множество возражений.

Георгий Тука/Facebook, 14 августа 2017

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что вынужденными переселенцами за время конфликта в Донбассе стали около 1,6 млн человек.