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    Хуг назвал альтернативные КПП "Станица Луганская" пункты пропуска

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    По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине, наблюдатели побывали на месте перехода линии разграничения через Северский Донец недалеко от Счастья.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 7 авг — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал районы Счастья и Золотого альтернативами "Станице Луганской" для пересечения линии соприкосновения в Донбассе мирными жителями.

    Ранее в понедельник Хуг проинспектировал единственный между ЛНР и подконтрольной украинским военым частью Луганской области КПП — "Станицу Луганскую". Он заявил о трудностях его пересечения для мирного населения из-за разрушенного моста.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "Сегодня позже мы также были на месте перехода линии разграничения через Северский Донец недалеко от Счастья. Это мост – одна из возможностей для перехода гражданскими лицами… Но мины, которые там расположены, они остановили нас, не дали нам возможность перейти через этот мост", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.

    По его словам, силовики не убрали мины с пути миссии и Совместному центру по контролю и координации режима прекращения огня не удалось воздействовать на украинскую сторону в этом вопросе.

    Относительно другой возможной точки пересечения линии соприкосновения – в районе населенного пункта Золотое — Хуг отметил, что власти ЛНР против перехода мирных жителей на этом участке.

    "Мы будем делать все возможное путем патрулирования, чтобы способствовать сторонам в открытии пунктов перехода. Нигде в минских договоренностях не указано, что пункты перехода должны быть закрыты", — заключил он.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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