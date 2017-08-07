наверх
07.08.201701:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    ОБСЕ направляется на место планируемого разведения сил в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (103)

    7
    По информации пресс-службы ОБСЕ, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Станицы Луганской.
    Кортеж патрулей миссии ОБСЕ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетит участок планируемого разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Станица Луганская, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

    Выборы в Украине
    timenews.in.ua
    По итогам опроса: политики забыли про Донбасс - Донбасс забудет про них

    На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

    "Завтра, 7 августа, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Станицы Луганской", — сообщили в пресс-службе.

    По данным миссии, Хуг посетит также подконтрольный ВСУ город Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается, что во время данных патрулей первый заместитель главы СММ ОБСЕ также пообщается с журналистами.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Национальная полиция
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Из-за дождя автомобиль патрульных влетел в столб в Николаеве. Видео
    Украина: жара наступает