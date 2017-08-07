ОБСЕ направляется на место планируемого разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетит участок планируемого разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Станица Луганская, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"Завтра, 7 августа, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Станицы Луганской", — сообщили в пресс-службе.

По данным миссии, Хуг посетит также подконтрольный ВСУ город Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается, что во время данных патрулей первый заместитель главы СММ ОБСЕ также пообщается с журналистами.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.