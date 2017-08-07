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    Общество

    ОБСЕ призывает открыть больше пунктов пропуска в Луганской области

    (обновлено: )12
    Как сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, мост в Станице Луганской, который пока является единственным пунктом пропуска в Луганской области, все еще значительно поврежден.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе должны открыть больше контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области, заявил в понедельник первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

    "Стороны должны открыть больше КПВВ в Луганской области ради мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения", — приводятся слова Хуга в Twitter СММ ОБСЕ.

    Как отмечается, мост в Станице Луганской, который пока является единственным пунктом пропуска в Луганской области, все еще значительно поврежден. "Лето — лучшее время для ремонта. Но прежде чем начать ремонтные работы, стороны должны прекратить огонь и развести силы и средства", — говорится в сообщении.

    Хуг заявил журналистам, что посетил пункт пропуска "Станица Луганская", и наблюдатели миссии ОБСЕ проделали такой же путь при пересечении линии соприкосновения, как и мирные жители, пройдя по разрушенному мосту с вещами. Он отметил, что это "тяжело". По словам замглавы миссии, от сложившейся ситуации страдают люди по обе стороны линии соприкосновения, которые пересекают КПП. "Мы постараемся, чтобы обе стороны договорились о ремонте моста", — сказал Хуг.

    Он уточнил, что 7 августа посетит также подконтрольный украинским силовикам город Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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