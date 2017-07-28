ОБСЕ призывает немедленно освободить пропавшего в ДНР журналиста Асеева

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в пятницу призвал к немедленному освобождению донецкого журналиста Станислава Асеева, пропавшего в Донецке в начале июня.

Об исчезновении Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, в Донецке стало известно 2 июня. По информации бывшего депутата Украины Егора Фирсова, министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердило, что Асеев задержан и обвиняется в шпионаже. По данным офиса представителя, 27 июля Союз журналистов России получил письмо с подтверждением этой информации.

"Я призываю всех ответственных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие сотрудники СМИ должны быть свободны в выражении своих взглядов и беспрепятственно выполнять свою работу", — говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

В июне Союз журналистов России и Национальный союз журналистов Украины выпустили совместное заявление с призывом к скорейшему выяснению судьбы Асеева. Заявление поддержала Европейская федерация журналистов.

Слово и дело Станислав Асеев

На сайте Европейской федерации журналистов указывается, что Асеев работал в Донецке, в частности, для радио "Свобода" и газеты "Украинская правда".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.