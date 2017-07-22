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    Политика

    Наблюдателей ОБСЕ не пустили в Новоазовск

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (25)

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    По данным СММ ОБСЕ, два патруля наблюдателей остановили на блокпосту в Новоазовске Донецкой области. Другому гражданскому транспорту въезд в город открыт.
    Машины ОБСЕ на блокпосту в Новоазовске
    Twitter OSCE SMM Ukraine

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила о том, что ее наблюдателей не пустили в Новоазовск Донецкой области, который на данный момент находится под контролем ополченцев.

    "Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 партруля СММ остановили на блокпосту. Другой граждан. транспорт проезжает", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

    Пост СММ ОБСЕ

    Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число жертв мирного населения в результате боевых действий в Донбассе с 1 января по 21 июля увеличилось на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
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