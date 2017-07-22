Наблюдателей ОБСЕ не пустили в Новоазовск

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила о том, что ее наблюдателей не пустили в Новоазовск Донецкой области, который на данный момент находится под контролем ополченцев.

"Нарушение Минска: снова нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 партруля СММ остановили на блокпосту. Другой граждан. транспорт проезжает", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

Пост СММ ОБСЕ

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что число жертв мирного населения в результате боевых действий в Донбассе с 1 января по 21 июля увеличилось на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года.