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    Общество

    Из Львова начали вывозить мусор

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (329)

    (обновлено: )30102
    Как сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, на данный момент стоит задача в течение двух недель очистить Львов от мусора.
    Мусор во Львове. Архивное фото
    facebook.com/mishania.katruk

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Во Львове возобновился вывоз мусора, сообщает "112 Украина".

    "Информацию о том, что город начали очищать от мусора, подтвердили и в компании "АВЕ Умвельт Украина", компания предоставляет услуги по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов во Львове и ряде других городов", — говорится в сообщении.

    Андрей Садовый о львовском мусоре. Видео
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    Главный по мусору. Садовый о перерабатывающем заводе во Львове

    В пресс-службе Львовской областной администрации сообщили телеканалу, что в пятницу утром состоялось совещание у председателя областной администрации Олега Синютки по этому вопросу.

    Синютка отметил, что на данный момент стоит задача в течение двух недель очистить Львов от мусора.

    По данным телеканала, накануне Львовская областная государственная администрация попросила Львовский горсовет передать областному совету полномочия по вывозу мусора из города. Областные власти заявляли, что готовы в течение 20 дней очистить Львов от мусора, а также вывозить мусор на постоянном основании.

    После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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    Городской совет Львова ранее обратился к властям, в том числе премьеру Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

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