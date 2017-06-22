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    Главный по мусору. Садовый о перерабатывающем заводе во Львове

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    Невыносимый мусор Львова (323)

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    Львовский градоначальник сообщил, что заниматься сооружением мусороперерабатывающего завода будет известная французская компания, а деньги на строительство выделит Европейский инвестиционный банк под 1% на 20 лет.
    Канал на Youtube NewsOne

    Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове начнется уже в текущем году, заявил городской голова Андрей Садовый.

    По словам мэра, заниматься сооружением завода будет известная французская компания, а деньги на строительство выделит Европейский инвестиционный банк под 1% на 20 лет.

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    Как сообщалось, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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    "Эта компания будет делать проектирование рекультивации существующего полигона, который был базисным для Львова, а сейчас закрыт по решению суда. Кроме этого компания будет разрабатывать концепцию сооружения нового завода", — пояснил Садовой в комментарии телеканалу NewsOne.

    Также он заверил, что уже определен участок, на котором будет осуществляться строительство завода – это ТЭС-2.

    "Мы имеем ТЭО (технико-экономическое обоснование — Ред.) и уже приступили к проектированию. Оно будет длиться до ноября, а потом согласование проекта, экспертиза, и уже в этом году планируем начать строительство завода. Сооружение первых двух очередей будет длиться в течение двух лет", — подытожил мэр Львова.

    Напомним, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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