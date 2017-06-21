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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: тут люди недоедают, а депутаты из-за мусора голодают

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (321)

    (обновлено: )16820
    Под стенами Администрации президента, которого в стране то и нет (об историческом визите гаранта в США наслышаны все) продолжается депутатская голодовка против львовского мусора. Что думают об этом протесте сами украинцы и что пишут о нем в соцсетях?
    Как фракция Самопомич голодает под Администрацией президента
    depo.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    depo.ua
    Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента

    Благими делами переполнен столичный правительственный квартал. К примеру, под Администрацией президента продолжается "мусорная" голодовка народных избранников страны, пытающихся таким образом привлечь внимание к мусорному кризису Львова. Накануне к инициативе председателя депутатской фракции "Самопомич" Олега Березюка присоединилась вице-спикер ВР Оксана Сыроид, а позже и нардеп из той же "Самопомичи" Тарас Пастух.

    В украинском сегменте соцсетей протестную голодовку нардепов поддерживают далеко не все: "В принципе, логично: чем больше львовян начнут голодать, тем меньше будет мусора…"; "То блокаду объявляют, то голодовку… Лучше бы субботник провели-мусор убрали…". "Вообще, сами слова "Голодающие" и "Депутаты" одно другому противоречит… Голодать под АП с призывом решить проблему львовского мусора, так же действенно как разбить лагерь в лесу и требовать инвестиции в IT-сферу", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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