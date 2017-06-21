В четверг мусор из Львова начнут вывозить - вице-премьер

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В четверг начнут вывозить накопленный во Львове мусор, заявил вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове в среду.

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"Завтра мы начнем вывозить. Уже определились с объемами и транспортом — нужно примерно 600 рейсов. Куда возить — другой вопрос", — сказал Зубко.

Вице-премьер сказал, что не хочет публично объявлять места вывоза, поскольку, если это сделать, начнутся протесты и блокировки. По его мнению, это связано с тем, что жители многих регионов страны имеют негативный опыт, ведь львовский мусор вывозили и сбрасывали посадками.

Кроме того, Зубко предлагает рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод.

"Там 125 гектаров площади и логично, чтобы такой полигон разместился вблизи будущего завода", — отметил чиновник

Он также отметил, что вопрос о ситуации с вывозом отходов из Львова рассмотрен на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый заявил, что встреча не принесла ожидаемых результатов.

"Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация", — сказал Садовый.

Он также против обустройства временного полигона во Львове.

"Это не мудрая мысль, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства, а кроме того, Львов очень компактный город", — отметил Садовый.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что местные власти Львова получили всего девять согласий из 495 обращений к областным и местным органам власти по приему твердых бытовых отходов на своих полигонах.