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    В четверг мусор из Львова начнут вывозить - вице-премьер

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    Невыносимый мусор Львова (322)

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    По словам вице-премьера Геннадия Зубко, что он не хочет публично объявлять места вывоза, поскольку, если это сделать, начнутся протесты и блокировки.
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В четверг начнут вывозить накопленный во Львове мусор, заявил вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове в среду.

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    "Завтра мы начнем вывозить. Уже определились с объемами и транспортом — нужно примерно 600 рейсов. Куда возить — другой вопрос", — сказал Зубко.

    Вице-премьер сказал, что не хочет публично объявлять места вывоза, поскольку, если это сделать, начнутся протесты и блокировки. По его мнению, это связано с тем, что жители многих регионов страны имеют негативный опыт, ведь львовский мусор вывозили и сбрасывали посадками.

    Кроме того, Зубко предлагает рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод.

    "Там 125 гектаров площади и логично, чтобы такой полигон разместился вблизи будущего завода", — отметил чиновник

    Он также отметил, что вопрос о ситуации с вывозом отходов из Львова рассмотрен на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

    В то же время мэр Львова Андрей Садовый заявил, что встреча не принесла ожидаемых результатов.

    "Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация", — сказал Садовый.

    Он также против обустройства временного полигона во Львове.

    "Это не мудрая мысль, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства, а кроме того, Львов очень компактный город", — отметил Садовый.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что местные власти Львова получили всего девять согласий из 495 обращений к областным и местным органам власти по приему твердых бытовых отходов на своих полигонах.

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