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    Общество

    Львовская чиновница прекратила "мусорную голодовку" по состоянию здоровья

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (324)

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    Ольга Березюк объявила голодовку под стенами Львовского городского совета, обвиняя мэра Андрея Садового в бесхозяйственности в связи с проблемой вывоза мусора из города.
    Голодовка с требованием вывезти мусор из Львова
    Facebook Ольга Березюк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Начальник отдела информационной политики Львовской областной госадминистрации Ольга Березюк, которая два дня назад объявила голодовку из-за проблем с вывозом мусора из города, заявила о прекращении акции.

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    "Мусор и так городской голова не будет вывозить. Смысла и сил дальше голодать нет. Врачи обследовали и сказали, что следующие сутки были бы критическими", — написала Березюк на своей станице в Facebook.

    Facebook Ольги Березюк
    Комментарий Ольги Березюк

    Ранее Березюк объявила голодовку под стенами Львовского городского совета, обвиняя мэра Андрея Садового в бесхозяйственности в связи с проблемой вывоза мусора из города.

    facebook.com/yan.dobronosov
    Лучший популизм это — голодовка. Чем бы политики не тешились...

    Между тем 19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк также объявил голодовку. Березюк и его коллега Оксана Сыроид — вице-спикер Верховной Рады — голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и ждут решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

    Как сообщалось, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

    Напомним, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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