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    Общество

    Принимать мусор из Львова согласились только девять из почти 500 городов

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (317)

    (обновлено: )11420
    Как уточнил Андрей Садовый, на 495 обращений было получено 229 официальных отказов. Вместе с тем часть из полигонов, которые согласились принимать мусор, закрылись сразу после начала сотрудничества.
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Местные власти Львова получили всего девять согласий из 495 обращений к областным и местным органам власти по приему твердых бытовых отходов на своих полигонах, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов: в мусорном кризисе горожане винят мэра Садового – спецкор

    "Выкладываем на сайте городского совета сканы всех отказов в помощи от тех органов, к которым мы направляли письма-просьбы. Все что Львов просил — это временный прием по крайней мере небольшого количества ТБО на легальные полигоны за официальной оплату.

    Поэтому (данные только по 2017):

    — направлено обращений в областные и местные органы власти — 495

    — получено официальных отказов — 229

    — не получено никаких ответов — 257

    — получено положительных ответов — 9 (часть из этих полигонов закрылась сразу после того, как начала сотрудничества)", — написал Садовый на своей странице в Facebook.

    Пост Андрея Садового в Facebook

    В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Так, улицы города буквально завалены мусором, в связи с чем мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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