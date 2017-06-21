Принимать мусор из Львова согласились только девять из почти 500 городов

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Местные власти Львова получили всего девять согласий из 495 обращений к областным и местным органам власти по приему твердых бытовых отходов на своих полигонах, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Выкладываем на сайте городского совета сканы всех отказов в помощи от тех органов, к которым мы направляли письма-просьбы. Все что Львов просил — это временный прием по крайней мере небольшого количества ТБО на легальные полигоны за официальной оплату.

Поэтому (данные только по 2017):

— направлено обращений в областные и местные органы власти — 495

— получено официальных отказов — 229

— не получено никаких ответов — 257

— получено положительных ответов — 9 (часть из этих полигонов закрылась сразу после того, как начала сотрудничества)", — написал Садовый на своей странице в Facebook.

Пост Андрея Садового в Facebook

В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Так, улицы города буквально завалены мусором, в связи с чем мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.