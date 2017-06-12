Садовый решил объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Скриншот со страницы Андрея Садового в Facebook Комментарий Андрея Садового

"Только что городская комиссия обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации. Организаторы "мусорной" блокады могут начинать праздновать. У нас действительно не осталось других возможностей для избежания экологического бедствия", — написал он на странице в Facebook в понедельник.

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В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.