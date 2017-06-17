Полиция Донецкой области усилила меры безопасности

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области 17 и 18 июня усилила меры безопасности, сообщили в полиции области.

Отмечается, что число работников правоохранительных органов на улицах населенных пунктов региона увеличено до 1,5 тыс.

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"В учебных заведениях региона начинаются выпускные вечера, а в Мариуполе уже завтра состоятся массовые мероприятия, посвященные освобождению города от террористов. Чтобы не допустить нарушений правопорядка, количество работников правоохранительных органов, которые будут заботиться о безопасности и спокойствии жителей, увеличено до 1500", — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, в субботу в Мариуполе пройдут торжественные мероприятия, посвященные дню освобождения города от ополченцев.

О безопасности гостей мероприятия будут заботиться работники правоохранительных органов вместе с военнослужащими Нацгвардии Украины, в авторежиме на улицы выедут экипажи патрульных. В тех населенных пунктах, где состоятся выпускные вечера, силы полиции направлены на сохранение правопорядка и недопущение совершения правонарушений с участием несовершеннолетних.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.