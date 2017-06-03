Полиция Донецкой области заступает на усиленную службу

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области наряды полиции будут нести службу в усиленном режиме из-за праздников, сообщает пресс-служба областной полиции.
По данным правоохранителей, особенно много патрулей будет в местах, максимально приближенных к зонам отдыха граждан.
"Впереди жителей ждет Троица, а отдыхать они будут три дня. Чтобы выходные прошли безопасно, на улицы выйдет увеличенное количество полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины", — отмечают в полиции.
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Основными задачами по обеспечению правопорядка в городах и поселках будет пресечение любых попыток дестабилизации обстановки, задержание лиц, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям, изъятие из незаконного оборота опасных предметов и наркотических веществ, раскрытие преступлений в первые часы после совершения, а также мгновенное реагирование на любые обращения граждан.
Особое внимание усиленных нарядов будет уделяться местам отдыха граждан: паркам, скверам, побережьям водоемов.
Также отмечается, что к обеспечению правопорядка привлечены инспекторы-кинологи со служебными собаками — животные будут помогать и в несении службы на стратегически важных объектах и блокпостах, которые также усилены.
Напомним, в воскресенье православные будут отмечать Троицу.