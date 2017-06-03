наверх
03.06.201713:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция Донецкой области заступает на усиленную службу

    (обновлено: )6311
    По данным правоохранителей, особенно много патрулей будет в местах, максимально приближенных к зонам отдыха граждан. Основными задачами по обеспечению правопорядка в городах и поселках будет пресечение любых попыток дестабилизации обстановки.
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области наряды полиции будут нести службу в усиленном режиме из-за праздников, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Непогода в Киеве
    facebook.com/tsvibak
    Прохладно и дожди. Что уик-энд грядущий нам готовит

    По данным правоохранителей, особенно много патрулей будет в местах, максимально приближенных к зонам отдыха граждан. 

    "Впереди жителей ждет Троица, а отдыхать они будут три дня. Чтобы выходные прошли безопасно, на улицы выйдет увеличенное количество полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины", — отмечают в полиции.

    Читайте также: Так и живем. Марш ЛГБТ и много-много маршей против ЛГБТ

    Основными задачами по обеспечению правопорядка в городах и поселках будет пресечение любых попыток дестабилизации обстановки, задержание лиц, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям, изъятие из незаконного оборота опасных предметов и наркотических веществ, раскрытие преступлений в первые часы после совершения, а также мгновенное реагирование на любые обращения граждан.

    Особое внимание усиленных нарядов будет уделяться местам отдыха граждан: паркам, скверам, побережьям водоемов.

    police.dn.ua
    Полиция Донецкой области

    Также отмечается, что к обеспечению правопорядка привлечены инспекторы-кинологи со служебными собаками — животные будут помогать и в несении службы на стратегически важных объектах и блокпостах, которые также усилены.

    Напомним, в воскресенье православные будут отмечать Троицу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Михаил Кальницкий
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Золотарев: власти продолжат идти по пути демонтажа свободы слова
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний