Полиция Донецкой области заступает на усиленную службу

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области наряды полиции будут нести службу в усиленном режиме из-за праздников, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, особенно много патрулей будет в местах, максимально приближенных к зонам отдыха граждан.

"Впереди жителей ждет Троица, а отдыхать они будут три дня. Чтобы выходные прошли безопасно, на улицы выйдет увеличенное количество полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины", — отмечают в полиции.

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Основными задачами по обеспечению правопорядка в городах и поселках будет пресечение любых попыток дестабилизации обстановки, задержание лиц, имеющих отношение к незаконным вооруженным формированиям, изъятие из незаконного оборота опасных предметов и наркотических веществ, раскрытие преступлений в первые часы после совершения, а также мгновенное реагирование на любые обращения граждан.

Особое внимание усиленных нарядов будет уделяться местам отдыха граждан: паркам, скверам, побережьям водоемов.

police.dn.ua Полиция Донецкой области

Также отмечается, что к обеспечению правопорядка привлечены инспекторы-кинологи со служебными собаками — животные будут помогать и в несении службы на стратегически важных объектах и блокпостах, которые также усилены.

Напомним, в воскресенье православные будут отмечать Троицу.