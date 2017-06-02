Полиция уведомила 16 человек о подозрении из-за беспорядков в Днепре

Захар Виноградов

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители уведомили 16 человек о подозрении в участии в беспорядках в Днепре на 9 мая, уголовное дело в ближайшее время передадут в суд, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"На сегодня 16 лицам, которые принимали участие в хулиганских действиях в Днепре на 9 мая, объявлено о подозрении, ряд лиц был арестован… Уголовное производство будет передано в суд в ближайшее время", — сказал Князев журналистам в Днепре, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.