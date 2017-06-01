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    В мире

    В полиции Дубая начал работать первый "робокоп"

    (обновлено: )73
    Робот приступил к работе около самого высокого в мире сооружения — башни Бурдж Халифа, привлекая внимание жителей и туристов. "Робокоп" носит полицейскую фуражку, передвигается на колесах и использует для службы сенсорный экран.
    Робокоп в Дубае
    arabianbusiness.com

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В полиции Дубая приступил к работе первый робот-полицейский, передает корреспондент РИА Новости.

    В ОАЭ на службу заступил робот-полицейский
    Канал RT на Youtube
    В ОАЭ на службу заступил робокоп

    Робот приступил к работе около самого высокого в мире сооружения — башни Бурдж Халифа, привлекая внимание жителей и туристов. "Робокоп" носит полицейскую фуражку, передвигается на колесах и использует для службы сенсорный экран. Он также оснащен камерой для передачи видео в полицейский участок и идентификации возможных подозреваемых.

    Первый робот-полицейский будет нести службу преимущественно в туристических местах. Как заявили в полиции, к 2030 году число роботов планируется увеличить до 25% состава сотрудников.

    Рост робота — 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Помимо прочего, он оснащен "детектором эмоций", который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метров. "Робокоп" способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника, умеет ориентироваться на местности благодаря встроенному навигатору, общаться на шести языках, включая английский и арабский, и предоставлять жителям возможность совершать через него оплату услуг полиции.

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