Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости Украина. В субботу, 3 июня, православные отмечают Вселенскую родительскую субботу накануне Дня Святой Троицы – день общеправославного поминовения усопших, когда во время панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан, сообщает РИА Новости.

По словам профессора Московской духовной академии протоиерея Максима Козлова, в принципе, каждый субботний день в течение церковного года предназначен для памяти о почивших. Однако среди них выделены несколько особенных суббот.

"В родительскую субботу верующие собираются помолиться не только о тех, кого знают – о почивших близких, родителях и прародителях, но и обо всех почивших православных христианах. В чинопоследовании этого богослужения речь идет обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в катастрофах, на воде", — сказал Козлов.

По его словам, люди осознают, что о них уже через два-три поколения никто не вспомнит.

"Поэтому вот эта цепь молитвы, пусть уже безыменной, не прерывается. Мы делаем это с надеждой на то, что через несколько поколений и о нас также помолятся", — подчеркнул собеседник агентства.

Православные верят, что на пятидесятый день после Пасхи Святой Дух сошел на землю, чтобы научить, освятить и привести людей к вечному спасению, а в этом спасении участвуют и живые, и усопшие. День Святой Троицы — это день рождения Вселенской новозаветной церкви, а Троицкая суббота — как бы последний день церкви ветхозаветной. Поэтому канун праздника, субботу, церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.

Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы (Троицы), говорит в них, что "Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду".

То есть Троицкую субботу отличает от других родительских суббот то, что в этот день нужно молиться за всех людей, даже за тех, кто попал в ад: церковь верит, что соборная заупокойная молитва для них — большая помощь.

Как сообщалось ранее, украинцы в июне будут дополнительно отдыхать два дня — первые выходные лета продлятся с 3 по 5 июня в связи с христианским праздником Святой Троицы.