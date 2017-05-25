Христиане всех направлений отмечают Вознесение Господне

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина. Христиане всех направлений отмечают в четверг, на 40-й день после Пасхи, праздник Вознесения Господня, в этот день в храмах пройдут торжественные службы.

Православная церковь празднует восшествие Иисуса Христа во плоти на небо на сороковой день после Пасхи. В этот день Господь, дав ученикам обещание о скором ниспослании миру Святого Духа — третьего Лица Святой Троицы — вывел учеников из Иерусалима на Елеонскую гору по дороге к Вифании и, благословляя их, стал возноситься на небо. В Евангелии сказано, что в этот момент "облако взяло Его из вида их".

Суть Вознесения Господня — в его церковном понимании — в том, что с этого момента Господь перестает чувственно являться Своим ученикам так, как делал это в течение сорока дней после Воскресения, и будет открываться им иными путями. И настанет день совершенного откровения, когда на каждом из них почиет Дух Святый, и они снова обретут своего Учителя — полнее и совершеннее, чем даже в светлое утро Воскресения.

"Теперь мы Ему свои, родные. Теперь мы можем радоваться христовой радостью: не только о Его победе, но о том, что перед нами открыто новое ведение божие, новое понимание человека, и призвание такое великое, такое дивное, о котором не мыслил человек до Христа: стать сынами и дочерьми божиими, приобщиться всему, что христово — включая вечную божественную славу", — так объяснял духовный смысл праздника известный церковный миссионер XX века митрополит Сурожский Антоний (Блум).

В католической церкви Вознесение относится к числу великих праздников. С ним связано несколько особых обрядов, включающих благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии. Для наглядного представления народу самого события Вознесения Христова на небо в некоторых римско-католических церквах совершается ритуал поднятия статуи Христа до самого потолка храма.

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Спустя десять дней после Вознесения христиане будут отмечать Пятидесятницу, или День святой Троицы. Праздник Пятидесятницы считается днем рождения христианской Церкви.