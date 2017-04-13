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    Великий четверг наступает у православных верующих

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    Вечером в Великий четверг совершается служба Двенадцати Евангелий - одно из самых красивых и торжественных богослужений Страстной недели, посвященное воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В четверг Страстной седмицы, когда православная Церковь вспоминает события последней пасхальной трапезы Иисуса Христа — Тайной вечери, совершается богослужение с чином "умовения ног".

    Киевские духовные школы
    Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви
    Благовещение, один из главных праздников православной церкви. Справка

    Согласно евангельскому повествованию, во время последней трапезы, которую Господь совершил в Сионской горнице накануне своих страданий, нн благословил хлеб и чашу вина, сказав своим ученикам, что хлеб есть Тело Его, которое "за вас предается", а чаша — чаша Его Крови, проливаемой за людей во оставление грехов. После этого Спаситель сказал: "сие творите в Мое воспоминание". Таким образом было установлено главное таинство Церкви — таинство Евхаристии (от греческого "благодарение"), причащения Тела и Крови Христовых.

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    Вечером в Великий четверг совершается служба Двенадцати Евангелий — одно из самых красивых и торжественных богослужений Страстной недели, посвященное воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Двенадцать чтений из Нового Завета разделены по числу часов ночи, — ранее подразумевалось, что верующие должны всю ночь провести в слушании Евангелий, подобно апостолам, сопровождавшим Христа в Гефсиманский сад.

    Страстная неделя, предшествующая празднику Христова Воскресения, занимает особенное место в жизни всех православных христиан и особенно чтится Церковью. 

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