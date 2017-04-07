Благовещение, один из главных праздников православной церкви. Справка

Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви

РИА Новости Украина

Православная церковь в пятницу, 7 апреля, отмечает один из 12-ти главных христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя мира, Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, на богослужении вместе с митрополитом Онуфрием молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской Лавры. Согласно богослужебному Уставу дня, всенощное бдение состоит из великого повечерия с литией, утрени и первого часа. В сам день праздника, будут совершены третий, шестой, девятый часы и вечерня в соединении с Литургией святого Иоанна Златоустого.

В этом году Благовещение Божией Матери выпадает на второй день Страстной седмицы (недели), названной так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях и крестной смерти.

Согласно церковному уставу, на праздник Благовещения, который, как правило, попадает на время Великого поста, верующим благословляется есть рыбу. Однако поскольку в этом году праздник приходится на Страстную неделю — время наиболее строгого поста, то в этот день Церковь дает разрешение не на рыбу, а на елей (растительное масло).

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В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и некоторые другие празднуют Благовещение 25 марта (7 апреля) по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 25 марта по юлианскому календарю соответствует 7 апреля по григорианскому). Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская и Канадская, а также Римско-католическая церковь и протестантские деноминации празднуют 25 марта по григорианскому календарю.