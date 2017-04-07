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    Благовещение, один из главных праздников православной церкви. Справка

    (обновлено: )207
    Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя мира, Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.
    Киевские духовные школы
    Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви

    РИА Новости Украина

    Православная церковь в пятницу, 7 апреля, отмечает один из 12-ти главных христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

    Накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

    Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя мира, Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты празднования Рождества Христова.

    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, на богослужении вместе с митрополитом Онуфрием молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской Лавры. Согласно богослужебному Уставу дня, всенощное бдение состоит из великого повечерия с литией, утрени и первого часа. В сам день праздника, будут совершены третий, шестой, девятый часы и вечерня в соединении с Литургией святого Иоанна Златоустого.

    В этом году Благовещение Божией Матери выпадает на второй день Страстной седмицы (недели), названной так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях и крестной смерти.

    Согласно церковному уставу, на праздник Благовещения, который, как правило, попадает на время Великого поста, верующим благословляется есть рыбу. Однако поскольку в этом году праздник приходится на Страстную неделю — время наиболее строгого поста, то в этот день Церковь дает разрешение не на рыбу, а на елей (растительное масло).

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    В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и некоторые другие празднуют Благовещение 25 марта (7 апреля) по юлианскому календарю (в XX—XXI веках 25 марта по юлианскому календарю соответствует 7 апреля по григорианскому). Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская и Канадская, а также Римско-католическая церковь и протестантские деноминации празднуют 25 марта по григорианскому календарю.

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