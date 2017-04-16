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    Пасхальное богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

    (обновлено: )18
    В храмах Украины проходят богослужения, которые продлятся до самого утра Пасхального воскресенья. Как проходит божественная литургия в Киево-Печерской лавре можно в этом видео.
    Канал "Первый национальный" на Youtube

    Праздничная ночная пасхальная служба проходит в Киево-Печерской лавре. Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22.

    Смотрите также: Как зажигали Благодатный огонь для Украины

    Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоялась около 23.00. Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

    Из Киева Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской православной церкви.

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