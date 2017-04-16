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    В Киеве празднуют Пасху

    11
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    В Киеве празднуют Пасху
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов

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    В Киеве празднуют Пасху

    Православные в воскресенье встречают светлый праздник Пасхи, который сопровождается большим количеством различных мероприятий в Киеве.

    Смотрите также: Пасха в Киеве: куда пойти в выходные

    Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22.

    Смотрите также: Как зажигали Благодатный огонь для Украины

    Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоялась около 23.00. Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

    Из Киева Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской православной церкви.

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