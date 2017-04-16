Пасхальное богослужение во Владимирском соборе

Праздничная ночная пасхальная служба проходит во Владимирском соборе Киева. Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22.

Смотрите также: Как зажигали Благодатный огонь для Украины

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоялась около 23.00. Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Из Киева Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской православной церкви.