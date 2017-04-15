Как зажигали Благодатный огонь для Украины

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима, об этом сказал глава официальной делегации по доставке благодатного огня в Украину митрополит Антоний (Паканич).