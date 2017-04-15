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    Как зажигали Благодатный огонь для Украины

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    Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима, об этом сказал глава официальной делегации по доставке благодатного огня в Украину митрополит Антоний (Паканич).
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    "Благодатный огонь сошел в 14.22", — отметил митрополит Антоний.

    Смотрите также: Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме

    Благодатный огонь доставили в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

    Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение. 

    Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви.

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