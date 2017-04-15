Как зажигали Благодатный огонь для Украины

"Благодатный огонь сошел в 14.22", — отметил митрополит Антоний.
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Благодатный огонь доставили в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.
Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.
Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви.