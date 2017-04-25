Радоница. День особого поминовения усопших в Православной церкви. Справка

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Радоница — день особого поминовения усопших в Православной церкви — отмечается во вторник.

Ниже приводится справочная информация.

Во вторник второй недели после Пасхи, которая называется Неделей Фомы, Православная церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших.

Радоница – первое поминовение усопших после праздника Пасхи.

В 2017 году Радоница отмечается 25 апреля.

Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением (первым воскресением после Пасхи, воспоминание о чуде уверения апостола Фомы), а с другой – разрешение Церковного устава совершать обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей.

Этимологически слово "радоница" восходит к словам "род" и "радость", причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную.

Православная церковь исповедует, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а Он Своим восстанием из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть членами Церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.

В Триоди (богослужебная книга православной церкви, содержащая тексты изменяемых молитвословий подвижного годового богослужебного круга) нет специального последования службы в этот день. Радоница совпадает с попразднеством, поэтому на вечерне, утрене, литургии не должно быть ничего специально заупокойного.

Читайте также: Схождение Благодатного Огня. Справка

Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. По сложившейся традиции, верующие в этот день посещают кладбища.

Распространившийся в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.