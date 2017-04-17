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    Фотоленты

    Фестиваль "Пасха в Гаю" во Львове

    (обновлено: )9
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль Великдень в Гаю
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Пасха в Гаю
    Фестиваль "Пасха в Гаю"
    УНИАН
    Фестиваль Великдень в Гаю
    Фестиваль "Великдень в Гаю"
    УНИАН

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    Фестиваль "Пасха в Гаю"

    Во Львове в "Шевченковском гаю" состоялся традиционный фестиваль "Пасха в Гаю". В ходе фестиваля его участников и гостей ожидали различные конкурсы, игры и действа, уходящие своими корнями в прошлое.

    А украшением праздника стал ансамбль из Австрии "Народная танцевальная группа Штайн" (нем. "Volkstanzgruppe Stein" — Ред) из города Кремс, сообщает zik.ua

    Смотрите также: Всеукраинский фестиваль писанок в Киеве

    Ранее в Киеве на Певческом поле открылась цветочная выставка "Тайны Пасхальной писанки", для создания которой было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей.

    Смотрите также: В Киеве празднуют Пасху

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