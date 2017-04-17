Фестиваль "Пасха в Гаю" во Львове

Во Львове в "Шевченковском гаю" состоялся традиционный фестиваль "Пасха в Гаю". В ходе фестиваля его участников и гостей ожидали различные конкурсы, игры и действа, уходящие своими корнями в прошлое.

А украшением праздника стал ансамбль из Австрии "Народная танцевальная группа Штайн" (нем. "Volkstanzgruppe Stein" — Ред) из города Кремс, сообщает zik.ua.

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Ранее в Киеве на Певческом поле открылась цветочная выставка "Тайны Пасхальной писанки", для создания которой было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей.

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