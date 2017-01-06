Православные верующие в пятницу отмечают Рождественский сочельник

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 января, православная церковь отмечает Рождественский сочельник.

6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что коливо – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо было положено в канун праздника только после литургии (богослужения). У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, но богослужебным уставом эта традиция не предписана.

Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. В современной богослужебной практике в навечерие праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа.

Чин Царских часов составлен Кириллом Александрийским в IV веке. Царскими они называются потому, что в Константинопольской церкви на них присутствовали императоры со всем двором. Царские часы совершаются при открытых царских вратах (главные врата иконостаса), среди храма, перед Евангелием, положенным на аналое (высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы или богослужебные книги).

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.

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Типикон (церковно-богослужебная книга, содержащая порядок и образ совершения церковных служб) предписывает пост до конца вечерни (богослужения). Однако служба вечерни в Сочельник соединяется с литургией (общественное богослужение, за которым совершается таинство Святого Причащения) и совершается утром, поэтому и православные христиане постятся до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову. В сам же день Сочельника пост уже не такой строгий, как в предшествующие дни самой строгой недели Рождественского поста.

Если Сочельник совпадает с субботой или воскресеньем, то часы навечерия Рождества Христова переносятся на пятницу, и в этот день литургия не совершается вообще. Это связано с тем, что субботние и воскресные дни в Церкви выделяются среди прочих, и они по своему характеру не постные, а праздничные.

В Сочельник в старину было положено готовить сочиво или коливо, которое в течение нескольких часов варили из зерен пшеницы или ячменя, добавляя мед и орехи.

Зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед – сладость будущей блаженной жизни.

Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, напоминавшими те ясли, в которых положен был Иисус Христос.

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Наши предки старались Рождественский сочельник ознаменовать делами христианской благотворительности.

Ранее в Киевгоргосадминистрации сообщили, что 6-7 января в столице ожидается резкое снижение температуры: ночью и днем до 11-16 градусов мороза (ночью 7 января до —14-19°, местами 22° мороза). 7 января ожидается снег, местами порывы ветра 15-18 м/с, метели. На дорогах гололедица.