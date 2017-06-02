наверх
02.06.201719:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Прохладно и дожди. Что уик-энд грядущий нам готовит

    (обновлено: )138
    Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко заявила в эфире Голоса Столицы, что на Троицу киевлянам, а также жителям юго-востока страны стоит ожидать дождей и гроз.
    Непогода в Киеве
    facebook.com/tsvibak

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    Праздник Святой Троицы отмечается в текущем году в воскресенье, 4 июня. В связи с этим украинцы отдыхают и в понедельник.

    Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко. 

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Ураган в Киеве. Видео
    Видеоканал пользователя роман роман на Youtube
    На Киев обрушился ураган: ряд улиц затоплены

    Якої погоди чекати на вихідні в Києві?

    — Третього та четвертого числа в Києві опадів не буде. Погода очікується відносно прохолодна. Вдень буде +19-24. П'ятого числа вночі також без опадів, а вдень будуть короткочасні дощі. Також можливі грози, але денна температура дещо підвищиться. П'ятого числа вже буде +22-25 градусів.

    Що буде відбуватись в інших регіонах?

    — На вихідних буде досить спокійно. Найближчої доби на південному сході можуть бути дощі, але їх також не буде дуже багато. Погода більше з дощами вже буде після вихідних, десь сьомого та восьмого числа. А ці вихідні в основному пройдуть без опадів.

    Повернення спеки коли очікувати?

    — Повернення спеки у 30 градусів поки що не очікується, але температура буде коливатись. Якщо завтра ми очікуємо +19-23 градуси, то наступні дні це буде вище — 22-25, десь приблизно така температура. Сьомого числа рівень дощів знову дещо знизиться. Одним словом відбуватимуться незначні коливання температури. Ця ніч ще холодна і наступна ще буде досить прохолодна — 8-11 градусів у Києві.

    Яким буде літо?

    — В мене немає підстав, що літо буде таким, як завжди. І такі прогнози є дуже орієнтовними. Методик явно наукових немає на такі тривалі періоди. Поки що на червень, на найближчі дні погода буде досить мінливою, але типовою для червня. Перший місяць літа — нестійка погода. Вона характерна для цього місяця, а липень і серпень — побачимо. Я думаю, що спека буде.

    Ликвидация последствий урагана в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ураган в Москве: 16 человек погибли, более 150 пострадали

    Говорять, що в зв'язку з кліматичними змінами синоптикам важче прогнозувати події. Говорять, що через декілька років в Україні слід очікувати американських торнадо.

    — Справа в тому, що коли ми говоримо про такі явища як торнадо, а у нас, в Україні і взагалі в країнах бувшого СРСР це називається смерчем, у нас торнадо немає. Смерч — це, в принципі, одне й те саме явище, в принципі, досить активні процеси відбуваються. Саме ці явища дуже складно прогнозуються. І у нас, і за кордоном це проблема. Їх можна прогнозувати за допомогою локаторів, яких у нас, на жаль, в Україні мало і один нормальний сучасний локатор є один в Борисполі. Тому, звичайно, проблема є. Але взагалі щоб стало важче прогнозувати, я так би не сказав. Але такі літні явища, як смерчі, шквали, град та грози прогнозується дуже складно.

    Ранее синоптик Укргидрометцентра Юлия Лобко заявила в эфире радиостанции Голос Столицы, что непривычная погода может повторяться, поскольку Украина находится в субтропическом поясе.

    Также директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где весной внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Президент РФ Владимир Путин
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США