Прохладно и дожди. Что уик-энд грядущий нам готовит

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Праздник Святой Троицы отмечается в текущем году в воскресенье, 4 июня. В связи с этим украинцы отдыхают и в понедельник.

Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якої погоди чекати на вихідні в Києві?

— Третього та четвертого числа в Києві опадів не буде. Погода очікується відносно прохолодна. Вдень буде +19-24. П'ятого числа вночі також без опадів, а вдень будуть короткочасні дощі. Також можливі грози, але денна температура дещо підвищиться. П'ятого числа вже буде +22-25 градусів.

Що буде відбуватись в інших регіонах?

— На вихідних буде досить спокійно. Найближчої доби на південному сході можуть бути дощі, але їх також не буде дуже багато. Погода більше з дощами вже буде після вихідних, десь сьомого та восьмого числа. А ці вихідні в основному пройдуть без опадів.

Повернення спеки коли очікувати?

— Повернення спеки у 30 градусів поки що не очікується, але температура буде коливатись. Якщо завтра ми очікуємо +19-23 градуси, то наступні дні це буде вище — 22-25, десь приблизно така температура. Сьомого числа рівень дощів знову дещо знизиться. Одним словом відбуватимуться незначні коливання температури. Ця ніч ще холодна і наступна ще буде досить прохолодна — 8-11 градусів у Києві.

Яким буде літо?

— В мене немає підстав, що літо буде таким, як завжди. І такі прогнози є дуже орієнтовними. Методик явно наукових немає на такі тривалі періоди. Поки що на червень, на найближчі дні погода буде досить мінливою, але типовою для червня. Перший місяць літа — нестійка погода. Вона характерна для цього місяця, а липень і серпень — побачимо. Я думаю, що спека буде.

Говорять, що в зв'язку з кліматичними змінами синоптикам важче прогнозувати події. Говорять, що через декілька років в Україні слід очікувати американських торнадо.

— Справа в тому, що коли ми говоримо про такі явища як торнадо, а у нас, в Україні і взагалі в країнах бувшого СРСР це називається смерчем, у нас торнадо немає. Смерч — це, в принципі, одне й те саме явище, в принципі, досить активні процеси відбуваються. Саме ці явища дуже складно прогнозуються. І у нас, і за кордоном це проблема. Їх можна прогнозувати за допомогою локаторів, яких у нас, на жаль, в Україні мало і один нормальний сучасний локатор є один в Борисполі. Тому, звичайно, проблема є. Але взагалі щоб стало важче прогнозувати, я так би не сказав. Але такі літні явища, як смерчі, шквали, град та грози прогнозується дуже складно.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Юлия Лобко заявила в эфире радиостанции Голос Столицы, что непривычная погода может повторяться, поскольку Украина находится в субтропическом поясе.

Также директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где весной внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.