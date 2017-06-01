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    Польская полиция сообщила подробности нападения на украинцев под Гданьском

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (131)

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    По информации правоохранителей, нападавшие были вооружены разбитыми бутылками и бейсбольными битами. В результате нападения был избит руководитель фирмы, в которой работают украинцы и один гражданин Украины.
    Украинцы, проживающие в Хващино. На первом плане пострадавший в результате атаки Петр
    Renata Dąbrowska/AG

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Гражданин Польши и Украины пострадали в результате нападения на украинцев в Хващино недалеко от Гданьска, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.

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    "Рядом с домом, в котором жили украинцы, проходила вечеринка. Оттуда пришли молодые люди, начали кричать о том, что украинцы отбирают у них работу, выкрикивать оскорбления и требования убираться на родину", — рассказали в полиции.

    По информации правоохранителей, нападавшие были вооружены разбитыми бутылками и бейсбольными битами. В результате нападения был избит руководитель фирмы, в которой работают украинцы и один гражданин Украины.

    В общей сложности были задержаны семь человек в возрасте от 23 до 38 лет. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Официальный представитель окружной прокуратуры в Гданьске Татьяна Пашкевич сообщила, что задержанным предъявлено обвинение в оскорблении и угрозе лишения жизни по национальному признаку. Второе обвинение касается избиения.

    Ранее сообщалось, что группа граждан Польши, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, атаковала украинцев, проживающих в городке под Гданьском. В результате инцидента пострадали несколько граждан Украины и владелец фирмы, поляк, на которого работают украинцы.

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