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    Полиция раскрыла подробности стычки под Тернопольским горсоветом

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    Столкновения под горсоветом Тернополя (3)

    (обновлено: )26820
    В полиции уточнили, что утром в пятницу у стен Тернопольского горсовета кинологи и взрывотехники проверяли всех металлоискателем на наличие запрещенных опасных предметов.
    Ситуация под Тернопольским горсоветом
    ГУ Нацполиции в Тернопольской области

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у протестующих под зданием горсовета Тернополя два газовых баллончика и нож, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    Ранее сообщалось, что у стен Тернопольского горсовета утром в пятницу произошли столкновения.

    ГУ Нацполиции в Тернопольской области
    Ситуация под Тернопольским горсоветом

    "Въезд на улицу Листопадовая еще до проведения сессии перекрыли. Кинологи и взрывотехники всех проверяли металлоискателем на наличие запрещенных опасных предметов. В ходе этих мер полицейские изъяли два газовых баллончика и нож. В моменты обострения конфликта вмешивались работники полиции и прекращали его. Правоохранители не допустили у стен городского совета массовых беспорядков", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что за общественным порядком следили около 200 сотрудников полиции.

    Накануне бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Участие в конфликте принимали и некоторые депутаты. Впоследствии решение по вопросу о предоставлении статуса участника АТО бойцам добровольческих батальонов было доработано в зале и принято в целом.

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