Из Тернополя. Приехал из АТО героем - забил до смерти жену

РИА Новости Украина

Житель города Скалат Тернопольской области Андрей К. жестоко расправился со своей женой Галиной. Сиротами остались трое детей, пишет Анна Мьятка (Анна М’ятка).

"Андрея надо было привести в наручниках на похороны, пусть бы увидел слезы детей, пусть бы упал на колени у могилы Гали…, — говорит соседка семьи из Скалата, в котором произошла ужасная трагедия. — Его и раньше все боялись в городе, не раз сидел в тюрьме, а когда пошел воевать в АТО, вообще стал зверем… Он за ничто унес жизнь Гали, оставил сиротами троих детей, а теперь еще и наговаривает всякое на покойную жену".

"После Пасхи так избил, что была вся синяя..."

На День Матери, 14 мая, 34-летний Андрей К. вместо того, чтобы поздравить свою жену Галину, совершил непоправимое — до смерти забил ее. Скалатчане рассказывают, что в тот день он приехал из зоны АТО. Наименьшую 4-летнюю дочь Настю выпроводил на улицу, закрыл двери и начал выяснять отношения с женой.

"Дядя бьет тетю Галю…", — прибежал испуганный соседский мальчик к отцу.

Мальчик играл с Настей на улице и услышал крики. Сосед наведался на подворье, однако хозяин не впустил его в дом. А уже через некоторое время Андрей пришел к соседу, попросил налить рюмку и признался, что… убил жену.

"Вызови скорую. Может, еще жива… " — советовал сосед.

"Нет. Галя мертва…" — ответил.

Скорую таки вызвали, но было уже поздно… У женщины обнаружили ушиб грудной клетки, сломаны ребра, сильно повреждены внутренние органы… Что побудило Андрея на такой жестокий поступок?

"Сначала Андрей "крутил" голову полиции, якобы он пришел и увидел уже мертвую жену, намекал, что это мог сделать один из соседей, но потом во всем признался, — рассказывает соседка. — Сейчас он оправдывается, что якобы Галя была пьяна, но в медицинском заключении это не подтверждено, наговаривает на покойную, якобы она изменяла, но скалатчане знают, что ничего такого не было. Более четырех лет назад Галя начала жить с Андреем. До этого он прошел, как говорится, и Крым, и Рим, но она надеялась, что изменится. У Гали было двое детей от первого брака, Андрею она родила Настеньку. В начале более или менее ладили, а когда муж ушел в зону АТО, стал жестоким, начал поднимать руку. После Пасхи так избил Галю, что все ее лицо было синее — даже в город стеснялась выйти, не водили дочь в детсад. "Почему ты его терпишь?" — как-то спросила я. "Даже если уйду от него, он все равно не даст мне покоя — хочет моей крови…" — беспомощно ответила. За неделю перед трагедией он приезжал домой с другом-атошником. Галя постирала мужу одежду, приготовила ему сумку и отправила на службу. Но через несколько дней он почему-то опять приехал. Он был контрактником, поэтому непонятно, как его могли так часто отпускать? Андрей якобы ревновал Галю, приехал проверить. Но она была дома только с дочкой, так зачем бил?.. Говорят, что после убийства он все промыл от крови, поменял одежду на жене…"

Трагедия за трагедией

Галина была старше Андрея на четыре года, в этом году ей должно было исполниться 39. Это был ее второй брак, у ее "суженого" ранее не было семьи. Первый муж Галины трагически погиб — утонул в колодце. Молодая женщина осталась с двумя маленькими детьми, едва сводила концы с концами. Поддержки родных не было, ведь ее отца убили, когда она еще была школьницей, мама умерла от инсульта на заработках в Италии. В последние годы опорой для женщины были старшие дети — 20-летняя Татьяна и 18-летний Андрей. Они не одобряли решение матери относительно нового брака, не воспринимали отчима. В прошлом году Татьяна отправилась на заработки в Италию, там ее приняла у себя семья из Скалата.

"То, что произошло, выбило Таню из колеи, а информация, которую сообщила полиция, вообще ее убила, — говорит Ольга, у которой сейчас живет девушка. — Галина с детьми жили скромно, но она воспитала хороших детей. У нее была тяжелая судьба, но она была добрым и искренним человеком. Работала на фирме "СЭ Борднетце-Украина" в Тернополе, подрабатывала в ресторане в Скалате. У нее в доме всегда было убрано, еда наварена, дети ухожены. Она даже Тане за границу передавала различные закрутки, когда дочь приболела — отправляла лекарства. Скалатчане знают правду об их семье, но боятся говорить, потому что убийцу отпустили под домашний арест, сейчас он свободно ходит по городу".

"Мы никогда не воспринимали отчима…"

О смерти мамы в тот страшный воскресный вечер Татьяне сообщил брат. Девушка до сих пор не может прийти в себя. На чужбине ей в сто крат труднее пережить горе. Ехать на похороны ее отговорили земляки, ведь девушка в Италии нелегально, пересечет границу — и может остаться без работы. В день похорон украинские заробитчане пошли с Татьяной в церковь на панихиду, чтобы помолиться за ее мать.

"Таня две недели рыдает, не спит, цепенеет от боли… Как можем, утешаем ее. Она должна жить дальше ради брата и сестры", — говорит Ольга.

В воскресенье утром перед трагедией Татьяна разговаривала с мамой через интернет. Поздравила с Днем Матери, просила приезжать в Италию, чтобы наконец вырваться из тупика. Мама плакала… Это был их последний разговор…

— В тот день, как и, в конце концов, в течение последнего времени, мама была очень подавлена. Рассказывала, что отчим не отвечает на звонки, переживала, чтобы что-то вдруг не произошло, — вздыхает Татьяна. — Он очень изменился на войне и маме было непросто с ним. "Не плачь, мама! Все образуется, пройдет немного времени, приедешь с Настей ко мне", — успокаивала я. "Он не отпустит Настю со мной", — жаловалась мама. Я пообещала маме позвонить отчиму и поговорить, но у него был выключен телефон. А уже вечером я узнала страшное… Мы никогда не были в восторге от отчима, отговаривали маму, но, когда он пришел к нам жить, не возражали. Мама слепо любила его больше жизни. Два года назад отчим подрезал двух человек в Скалате, как-то все уладил, но взамен ему дали повестку в зону АТО, впоследствии подписал контракт. Он никогда не рассказывал нам о службе, о своих планах — был замкнут. Деньги передавал маме, но как только свои тратил, просил сбросить ему на карточку. "Галюська, нечего есть, курить…" — сокрушался и мама бежала к банкомату. Было, побил кого-то в зоне АТО, таскали его там, мама на его мольбы заняла у подруги 200 евро и передала, чтобы уладил все, а потом сама отдавала".

"Если сестренка не будет со мной, жизнь потеряет смысл…"

Родные Галины считают, что конфликт между супругами обострился после того, как жена позвонила в руководство батальона, в котором служил Андрей, чтобы узнать, почему он не отвечает на звонки.

"Зачем звонила?! Ты меня задолбала!" — пересказала Галина слова мужа своей старшей дочери.

"У отчима долго был выключен телефон, мама волновалась, потому что война, поэтому осмелилась набрать кого-то из командования. Это сильно разозлило отчима… А еще он нервничал, чтобы мама не бросила его, — говорит Татьяна. — Сейчас он наговаривает на маму, и мне от этого еще больше больно. Да, возможно, у мамы были какие-то недостатки, но она заботилась об отчиме больше, чем о себе… Сделала ему все документы как участнику АТО, беспокоилась, чтобы не был голодный-холодный, а он "поблагодарил"… После убийства позвонил моему брату, которого, к сожалению, не было в течение дня дома. "Приезжай — мама умерла. Возьми бутылку водки…" — сказал он. Дома брат вышел на связь со мной, я хотела расспросить отчима, что произошло, но он нагло врал…"

"Таня предчувствовала беду. Рассказывала, что каждую ночь ей снилась бабушка по папе, скончавшаяся в феврале этого года, — говорит Ольга. — Мы ходили в церковь, молились, ставили свечку за упокой ее души. Только когда случилось непоправимое с Галиной — перестала сниться. Накануне того черного воскресенья девочка была очень грустной, говорила о маме, переживала за нее. Галина была для своих детей всем миром. Как им теперь без нее? Но сироток Бог никогда не оставляет!"

"Нашей Настеньке не рассказывают, что мамы нет. После трагедии мы решали, кто пока приютит ее у себя. Я пока не могу ее забрать, но если она не будет со мной, жизнь потеряет смысл, — едва сдерживает слезы Татьяна. — Я попросила взять к себе Настеньку отца отчима, то есть ее дедушку. Первая его жена (мама отчима) умерла, он вторично женился, имеют трех детей — мы с ними в хороших отношениях. Брата заберу к себе, когда оформлю опекунство над Настей, хочу, чтобы мы были вместе ради памяти о маме.



А отчиму никогда не прощу… Он забрал у нас маму, разрушил наше счастье…".