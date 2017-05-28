Военный прокурор заявил о задержании двух бойцов "Азова" за убийство

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Военный прокурор Анатолий Матиос заявил о задержании на прошлой неделе двух бойцов полка Нацгвардии "Азов" за умышленное убийство. Об этом он сказал в эфире ZIK.

"На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка "Азов" за совершение насильственных действий — убийство", — сказал Матиос, не став уточнять подробности происшествия и кто стал жертвами военнослужащих.

"Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. "Азов" в том числе освободил Мариуполь", — отметил Матиос.

По его мнению, все это происходит из-за усталости от войны и ее последствий.

"Люди, которые имели к этому отношение, днем — реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь "Азов", — подчеркнул Матиос.

"Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги.", — добавил он.

Ранее СМИ писали, что бойца "Азова" подозревают в убийстве в Мариуполе.