наверх
28.05.201715:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Военный прокурор заявил о задержании двух бойцов "Азова" за убийство

    (обновлено: )51893
    По словам Матиоса, убийства совершались с умыслом и не были бытовыми: "Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство".
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Военный прокурор Анатолий Матиос заявил о задержании на прошлой неделе двух бойцов полка Нацгвардии "Азов" за умышленное убийство. Об этом он сказал в эфире ZIK.

    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ДонбассНАШ? Как Запад и Россия будут решать проблему востока Украины

    "На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка "Азов" за совершение насильственных действий — убийство", — сказал Матиос, не став уточнять подробности происшествия и кто стал жертвами военнослужащих.

    "Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. "Азов" в том числе освободил Мариуполь", — отметил Матиос.

    По его мнению, все это происходит из-за усталости от войны и ее последствий.

    "Люди, которые имели к этому отношение, днем — реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь "Азов", — подчеркнул Матиос.

    "Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги.", — добавил он.

    Ранее СМИ писали, что бойца "Азова" подозревают в убийстве в Мариуполе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги