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    "Азов" продолжает вести страницу в запрещенной соцсети

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (679)

    (обновлено: )13401
    С утра вторника на странице полка "Азов" в запрещенной сети "ВКонтакте" появились четыре сообщения, в которых, в частности, речь идет ситуации в Донбассе и акции во Львове.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Полк "Азов" продолжает обновлять страницу в запрещенной властями социальной сети "ВКонтакте", подписчиками которой по состоянию на вторник являются свыше 110 тысяч человек.

    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Только за вторник на странице "Азова" размещены четыре сообщения.

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    В частности, сообщается о ситуации в Донбассе, а также об акции во Львове с требованием амнистии для участников АТО за 2016 год.

    Скриншот
    Страница "Азова" во "ВКонтакте", 30 мая 2017

    Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.

    РИА Новости Украина
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