"Азов" продолжает вести страницу в запрещенной соцсети

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Полк "Азов" продолжает обновлять страницу в запрещенной властями социальной сети "ВКонтакте", подписчиками которой по состоянию на вторник являются свыше 110 тысяч человек.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Только за вторник на странице "Азова" размещены четыре сообщения.

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В частности, сообщается о ситуации в Донбассе, а также об акции во Львове с требованием амнистии для участников АТО за 2016 год.

Скриншот Страница "Азова" во "ВКонтакте", 30 мая 2017

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.