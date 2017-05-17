Запрет программы "1С" не коснется частных компаний - СБУ

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Запрет использовать программные продукты самой популярной бухгалтерской программы в Украине "1С", попавшей по санкции, не касается частного сектора, спецслужба не может запретить использовать эту программу частным предприятиями, сообщила в среду заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина.

"Частного сектора это вообще не касается. Мы не можем влиять на частный сектор… Решение, которое введено по "1С", для государственных структур предусматривает, что в следующем фискальном году эта компания не будет иметь права принимать участия в тендерах и работать на этом рынке", — сказала Лапутина в ходе круглом столе, посвященного введению санкций против РФ в Киеве.

Она добавила, что частому сектору не стоит бояться визитов спецслужб из-за использования "1С". "СБУ, на самом деле, не имеет никаких вопросов к частному сектору, который работает на законных основаниях, и по вопросу "1С" никто ни к кому приходить не будет. Кроме того, такие визиты выглядели бы абсурдным: мы должны были бы к каждому явиться, такого не будет, будет полностью соблюден закон", — заявила Лапутина.

Ранее директор украинской компании "Скайлайн Софтвер", которая обслуживает и является оператором распространения программы "1С", Вадим Мазур заявил, что в Украине около 300 тысяч предприятий официально пользуются программой "1С", из них около 60 тысяч государственных. Еще от 50 до 200 тысяч пользователей используют программное обеспечение без лицензии.

"Скайлайн Софтвер" уже заявила, что продолжит поддержку клиентов в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.