У малого бизнеса нет альтернативы 1С - Забловский

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Указ президента Петра Порошенко, предусматривающий запрет ряда российских сайтов и соцсетей в Украине, начнет действовать после официального обнародования документа в СМИ. Об этом сказано в указе президента Украины "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу".

Под санкции, в частности, попала программа 1С. Эта бухгалтерская программа является сегодня одной из самых распространенных в Украине. Доля программы 1С на украинском бухгалтерском рынке составляет 98%, и альтернативы этому продукту пока нет.

Последствия блокирования бухгалтерской программы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Через блокування програми 1С під удар потраплять майже всі підприємці України…

— Щодо цифри я не можу зараз гарантувати. Те що я бачив, цифри, які буквально нещодавні були озвучені, це десь приблизно 300 тисяч компаній, і приблизно 80% малого і середнього бізнесу користуються цією програмою в Україні.

Кажуть альтернативи їй немає. Чи справді це так, чи просто альтернативи не настільки зручні?

— Альтернативи є, наприклад, великий бізнес, як правило, користується програмами від "Майкрософт", але вони коштують сотні тисяч доларів. Тобто це представники великого бізнесу, і зрозуміло, що вони традиційно користувалися і будуть користуватися, їх це не стосується. Але от для більшості малого і середнього, дійсно, проблема з пошуком такої доступної альтернативи, вона є. Але знову таки, на це треба час, гроші. Для того ж бізнесу, щоб перейти на інший продукт, треба витратити час, гроші і багато інших аспектів, пов'язаних з адмініструванням. А щодо неможливості, я зараз бачив заяву однієї з компаній, яка продає на українському ринку цей продукт, мається на увазі 1С, "Єврософтпром", то вони заявили, що поки для тих, хто користується, нема проблем з точки зору оновлення ПЗ та підтримки. Тобто ці функції будуть продовжуватися. Питання в продажу нових ліцензій, нового продукту.

Тобто не треба всім бухгалтерам малих і середніх фірм бігти до комп'ютера, зносити 1С і думати, що робити далі?

— Ні, про це мова, заява одного з найбільших продавців на ринку, що це не стосується тих, хто користується, можуть спокійно користуватися, тобто буде забезпечено подальше оновлення і підтримка цих версій 1С. Мова йде, якщо компанія хоче купити нову ліцензію, або новий програмний продукт 1С, звісно, вже будуть питання. І плюс, ви ж не забувайте, що у нас в Україні завжди знаходяться можливості обійти будь-які заборони. Не забувайте про те, що проконтролювати використання цього майже неможливо, якщо 300 тисяч компаній, або 80% користуються. Я не уявляю, як це можна забезпечити. Мова не йде про те, щоб бігти і видаляти цю програму.

Кажуть, що співробітники податкових органів не знайомі в більшості з роботою альтернативних бухгалтерських програм і не зможуть перевіряти нарахування податків. Як тут бути?

— В цьому теж є своя логіка. Свого часу 1С запроваджували за підтримки держави, тому зрозуміло, що і ДФС, і інші, вони звикли користуватися цим софтом, який традиційно був популярний серед бізнесу, передусім малого і середнього. Тому це проблема не лише для бізнесу, а і для органів державної влади, бо тут треба забезпечити або максимально якийсь сприятливий перехідний період, знову таки, мова не йде про видалення програм, або заборону користування даним софтом. Йдеться про те, що зараз ці компанії не зможуть здійснювати продаж нових програмних продуктів. Але поки в такому режимі воно буде працювати нормально, єдине, що далі, тобто тут питання, я думаю, тут максимально треба забезпечити безболісний перехід, тобто ці санкції не повинні вдарити по українським громадянам, по бізнесу.

Чи не буде спекуляцій з цього приводу? Наприклад, у мене 1С, я не зміг вчасно відправити якусь декларацію, тому не перевіряйте мене?

— Якщо раптом таке трапиться, то тоді ДФС буде завалена сотнями тисяч скарг і не тільки скарг, а і судовими позовами. Я не думаю, що це може просто паралізувати систему, я не думаю, що до цього будуть готові всі. Я би не рекомендував би цього робити.

СМС від слухача Василя: комп'ютерна програма — це об'єкт авторського права, відповідно до закону України про управління державним майном та до четвертої книги Цивільного кодексу України, органи державного управління не мають повноважень на втручання в управління правами інтелектуальної власності.

— На жаль, в Україні є прецеденти втручання, тому тут сказати, що не мають права… Якщо будуть прецеденти, треба через суд їх оскаржувати. Єдине, у нас, якщо права держави, то в судовому порядку треба вирішити… На жаль, є практика така, що не дотримуються цих прав.

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Що нам робити з заявою секретаря РНБО Олександра Турчинова, який закликав вже сьогодні блокувати контент ресурсів, які потрапили під санкції?

— Тут все дуже просто, є процедури права набуття чинності, в тому числі указів президента, ви знаєте, що є процедури, тобто поки не набуде чинності, ніяких дій. Зрозумійте, для цього треба час. Потрібно, по-перше, пройти процедурні моменти, витримати, а по-друге, час, щоби приготувати. Бо багато зараз спекуляцій, правильно сказали, інформаційного такого шуму, який не дозволяє тверезими очима подивитися на реальну ситуацію. Я думаю, що треба дотримуватися норм і правил чинного законодавства.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.

Коммерческий директор международной рекламной сети Аdwisе Кирилл Сигида заявил в эфире "ГС", что власти поставили страну перед фактом, не учитывая интересы бизнеса и народа по поводу доступа к российским соцсетям и сайтам.