Бастующие горняки одной из шахт Кривого Рога вышли на поверхность

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Шахтеры одной из двух шахт ПАО "Евраз Сухая балка", которые более полутора суток не выходили на поверхность после смены, требуя повышения заработных плат, поднялись из забоя.

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По информации горняков, работники шахты "Юбилейная" вышли из забоя для общения с администрацией предприятия на поверхности, горняки второй шахты – "Фрунзе" – до сих пор находятся под землей, сообщает "Радио Свобода".

Как сообщил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда", член Забастовочного комитета Кривбасса Игорь Токовенко, блокирование подъездных железнодорожных путей к предприятию шахтерами продолжается.

"И переговоры продолжаются, и остановка работы продолжается. Даже если люди вышли из шахты на поверхность, это не значит, что шахта работает. Блокирование железнодорожных путей продолжается, соответственно, не отгружается продукция. Люди настроены решительно", – сказал Токовенко.

Напомним, что работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

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Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.