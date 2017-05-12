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    "Шахтерский кризис" в Кривом Роге: спецкор с места событий

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    Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров (169)

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    Спецкор Голоса Столицы в Кривом Роге Мария Гажур сообщила, что шахтеры не только отказываются подняться на поверхность из шахт, но также часть горняков перекрыли железнодорожные пути.
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог и
    krlife.com.ua

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    В Кривом Роге Днепропетровской области около 300 горняков шахт "Юбилейная" и "Фрунзе" вторые сутки не поднимаются на поверхность, добиваясь от руководства предприятия повышения заработной платы. Об этом сообщают в Независимом профсоюзе горняков Украины. 

    Кроме этого, после собрания трудового коллектива был захвачен завод управления "АрселорМиттал". 

    Протесты в Кривом Роге начались 4 мая, когда шахтеры "Криворожского железорудного комбината" отказались подниматься на поверхность. Кстати, все рабочие, которые вышли на протест, требуют зарплату докризисного уровня — 1000 евро.

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    Подробнее о требованиях шахтеров и позиции руководства шахт сообщила спецкор Голоса Столицы в Кривом Роге Мария Гажур.

    Какие требования у протестующих? 

    – Шахтеры требуют повышения зарплаты как минимум на 100%, еще одно требование, это выплачивать помощь на оздоровление в размере средней зарплаты, в настоящее время она составляет 1000 гривен. 

    Также шахтеры требуют вернуть выплаты по выслуге лет поверхностным структурам, сейчас получают только работники с подземным стажем. И также проводить индексацию зарплаты с учетом инфляции. На данный момент это все требования. 

    Руководство спускалось в забой, пообещали шахтерам до 19 мая пересмотреть зарплаты, обещают на 20% поднять тем, кто работает под землей, на 15% их помощникам, и на 10% тем, кто работает на поверхности. Но шахтеры с этим не согласны и требуют пересмотреть прямо сегодня и прямо сейчас, и до того момента, пока это не будет выполнено со стороны руководства, прекращать забастовку они не намерены.

    Заблокированная шахта — кто не пускает других шахтеров под землю? 

    – Это команда руководства. Сначала была дана команда не пускать утреннюю смену, чтобы не было возможности у шахтеров поменяться. А остальные потом, когда они перекрыли железнодорожный переезд, тогда сказали, спускайтесь, но они отказались, потому что контролируют железную дорогу. Это на шахте "Юбилейная" происходит. 

    А возле входа в управление шахты собрались жены с детьми, родители, в общем, семьи и родственники шахтеров, у них там своя забастовка. К ним также никто из администрации не вышел.

    Криворожский железорудный комбинат. Архивное фото
    1kr.ua
    Протест под землей. Шахтеры Кривого Рога добились повышения зарплаты

    Какова ситуация на других предприятиях? 

    – На остальных предприятиях пока спокойно, руководство удовлетворило требования, пока шахтеры спокойны. Вот и "Сухая балка", "Метинвест" — пока шахтеры не поднимают бунт. 

    Что известно относительно сообщения о захвате заводоуправления "АрселорМиттал"?

    – Как такового захвата, можно сказать, не было. Люди зашли внутрь, представители, комиссия бастующих, из 12 человек, сначала прорвались массово, но потом эти вот 12 человек беседовали с администрацией предприятия. Собственно, как такового захвата можно сказать не было, людей туда пустили. 

    Как ведут себя правоохранители?

    – Правоохранители пока наблюдают со стороны, на митингах и возле шахты "Юбилейная" был обеспечен порядок, мы видели несколько машин патрульной полиции, и также возле "Арселора", туда даже выезжал начальник УВД города.

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    Ранее эксперт Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил, что риски взрывов на шахтах растут из-за отсутствия финансирования углепрома, а глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что в шахтах нет приборов, предупреждающих о скоплении газа. 

    Напомним, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для обеспечения должного уровня безопасности на шахтах нужны большие инвестиции. 

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