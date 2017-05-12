"Шахтерский кризис" в Кривом Роге: спецкор с места событий

krlife.com.ua

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Кривом Роге Днепропетровской области около 300 горняков шахт "Юбилейная" и "Фрунзе" вторые сутки не поднимаются на поверхность, добиваясь от руководства предприятия повышения заработной платы. Об этом сообщают в Независимом профсоюзе горняков Украины.

Кроме этого, после собрания трудового коллектива был захвачен завод управления "АрселорМиттал".

Протесты в Кривом Роге начались 4 мая, когда шахтеры "Криворожского железорудного комбината" отказались подниматься на поверхность. Кстати, все рабочие, которые вышли на протест, требуют зарплату докризисного уровня — 1000 евро.

Подробнее о требованиях шахтеров и позиции руководства шахт сообщила спецкор Голоса Столицы в Кривом Роге Мария Гажур.

Какие требования у протестующих?

– Шахтеры требуют повышения зарплаты как минимум на 100%, еще одно требование, это выплачивать помощь на оздоровление в размере средней зарплаты, в настоящее время она составляет 1000 гривен.

Также шахтеры требуют вернуть выплаты по выслуге лет поверхностным структурам, сейчас получают только работники с подземным стажем. И также проводить индексацию зарплаты с учетом инфляции. На данный момент это все требования.

Руководство спускалось в забой, пообещали шахтерам до 19 мая пересмотреть зарплаты, обещают на 20% поднять тем, кто работает под землей, на 15% их помощникам, и на 10% тем, кто работает на поверхности. Но шахтеры с этим не согласны и требуют пересмотреть прямо сегодня и прямо сейчас, и до того момента, пока это не будет выполнено со стороны руководства, прекращать забастовку они не намерены.

Заблокированная шахта — кто не пускает других шахтеров под землю?

– Это команда руководства. Сначала была дана команда не пускать утреннюю смену, чтобы не было возможности у шахтеров поменяться. А остальные потом, когда они перекрыли железнодорожный переезд, тогда сказали, спускайтесь, но они отказались, потому что контролируют железную дорогу. Это на шахте "Юбилейная" происходит.

А возле входа в управление шахты собрались жены с детьми, родители, в общем, семьи и родственники шахтеров, у них там своя забастовка. К ним также никто из администрации не вышел.

Какова ситуация на других предприятиях?

– На остальных предприятиях пока спокойно, руководство удовлетворило требования, пока шахтеры спокойны. Вот и "Сухая балка", "Метинвест" — пока шахтеры не поднимают бунт.

Что известно относительно сообщения о захвате заводоуправления "АрселорМиттал"?

– Как такового захвата, можно сказать, не было. Люди зашли внутрь, представители, комиссия бастующих, из 12 человек, сначала прорвались массово, но потом эти вот 12 человек беседовали с администрацией предприятия. Собственно, как такового захвата можно сказать не было, людей туда пустили.

Как ведут себя правоохранители?

– Правоохранители пока наблюдают со стороны, на митингах и возле шахты "Юбилейная" был обеспечен порядок, мы видели несколько машин патрульной полиции, и также возле "Арселора", туда даже выезжал начальник УВД города.

Читайте также: Шахтеры Кривого Рога требуют повышения зарплаты до $1000 — Павлов

Ранее эксперт Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил, что риски взрывов на шахтах растут из-за отсутствия финансирования углепрома, а глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что в шахтах нет приборов, предупреждающих о скоплении газа.

Напомним, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для обеспечения должного уровня безопасности на шахтах нужны большие инвестиции.