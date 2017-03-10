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    На одном из вокзалов Москвы проверяют поезд из Кривого Рога

    (обновлено: )24940
    Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что через металлоискатель на Курском вокзале в центре города провели 143 пассажира поезда, прибывшего из Кривого Рога.
    Курский вокзал. Архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Московские правоохранители проверяют поезд из Кривого Рога на Курском вокзале в центре города, заявил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

    Проверка проводится после получения анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

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    "Идет проверка поезда сообщением Кривой Рог — Москва. До этого через металлоискатель на Курском вокзале провели 143 пассажира поезда", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что аноним сообщил о взрывчатке в вагоне поезда Москва — Киев.

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