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    Столкновение поезда и автобуса в США. Эвакуация пострадавших

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    Предварительно, инцидент произошел из-за того, что автобус с 43 пассажирами застрял на железнодорожном переезде. По последним данным, в результате происшествия погибли 4 человека, более 30 получили ранения.
    Канал на Youtube Fox News

    По меньшей мере четыре человека погибли, еще 35 получили ранения в результате столкновения поезда и автобуса в американском штате Миссисипи. 

    Инцидент произошел в городе Билокси во вторник около 14.15 (22.15 по Киеву). Как сообщил глава местной полиции Джон Миллер, автобус направлялся из штата Техас, в нем было около 43 пассажира.

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    По данным СМИ, инцидент произошел из-за того, что автобус застрял на железнодорожном переезде. Он простоял там около пяти минут, прежде чем произошла трагедия. Некоторые пассажиры успели выйти из автобуса.

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