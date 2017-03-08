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    Поезд протаранил пассажирский автобус в США. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )21
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Фото начальника пожарной охраны графства Харрисон Пэта Салливана
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    @VictorWLOX
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    @VictorWLOX
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    @VictorWLOX
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    WLOX News
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    foxnews.com

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    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи

    По меньшей мере четыре человека погибли, еще 35 получили ранения в результате столкновения поезда и автобуса в американском штате Миссисипи. 

    Инцидент произошел в городе Билокси во вторник около 14.15 (22.15 по Киеву). Как сообщил глава местной полиции Джон Миллер, автобус направлялся из штата Техас, в нем было около 43 пассажира.

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    По данным СМИ, инцидент произошел из-за того, что автобус застрял на железнодорожном переезде. Он простоял там около пяти минут, прежде чем произошла трагедия. Некоторые пассажиры успели выйти из автобуса.

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